Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

Le previsioni meteo per Nocera Inferiore indicano un inizio settimana con piogge moderate e leggere, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli parzialmente nuvolosi e sereni. Le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera variazione nei valori massimi. Nelle prossime ore, si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della copertura nuvolosa, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Nocera Inferiore ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una leggera percezione di calore di +25,8°C. Il vento soffierà a 2,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,1km/h. Le precipitazioni saranno di 1.43mm con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina continuerà la pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si alzeranno fino a +26°C con una percezione di calore di +26°C. Il vento sarà debole, attorno ai 3,8km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.66mm con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature massime saranno di +26,7°C con una percezione di calore di +28,1°C. Il vento aumenterà leggermente fino a 8,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,1km/h. Le precipitazioni saranno di 1.17mm con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche miglioreranno con nubi sparse che copriranno il 32% del cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C con una percezione di calore di +25,2°C. Il vento soffierà da Sud a 4,9km/h, con raffiche fino a 6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 39% con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Nocera Inferiore il cielo sarà nubi sparse con una copertura del 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C con una percezione di calore di +23,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,7km/h, proveniente da Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà ancora nubi sparse con una copertura del 53%. Le temperature saliranno fino a +22,7°C con una percezione di calore di +23,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4km/h, proveniente da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature massime saranno di +22,4°C con una percezione di calore di +22,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,1km/h, proveniente da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.21mm con un’umidità dell’81% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: In serata il tempo migliorerà con nubi sparse che copriranno il 33% del cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C con una percezione di calore di +22,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,8km/h, proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 42% con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Nocera Inferiore il cielo sarà cielo sereno con una copertura del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C con una percezione di calore di +24,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 2,4km/h, proveniente da Sud. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà ancora cielo sereno con una copertura del 5%. Le temperature saliranno fino a +23,9°C con una percezione di calore di +24,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,2km/h, proveniente da Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è previsto cielo sereno con una copertura del 3%. Le temperature massime saranno di +25,2°C con una percezione di calore di +25,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,5km/h, proveniente da Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,6°C con una percezione di calore di +26,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,6km/h, proveniente da Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Nocera Inferiore il cielo sarà cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C con una percezione di calore di +25,9°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,2km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà ancora cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature saliranno fino a +25,1°C con una percezione di calore di +25,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,3km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è previsto cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature massime saranno di +24,8°C con una percezione di calore di +25,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,9km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: In serata il cielo sarà cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,5°C con una percezione di calore di +24,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,9km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

