Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Nocera Superiore indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest a velocità moderata.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura inizierà a salire gradualmente, raggiungendo i +32°C verso le ore centrali. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità crescente, portando una sensazione di caldo più elevata rispetto alla temperatura effettiva.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, mentre la brezza leggera proveniente sempre da sud-ovest contribuirà a mitigare il caldo.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo sereno e una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, garantendo una serata piacevole e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 9 Agosto a Nocera Superiore prevedono una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Il vento sarà di modesta intensità e la probabilità di precipitazioni sarà assente. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima generalmente soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.8° perc. +28.1° Assenti 2.2 NO max 3.6 Maestrale 64 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 2.2 NNE max 2.8 Grecale 67 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.9° perc. +29° Assenti 1.8 SE max 2 Scirocco 57 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +33.3° Assenti 8.5 SO max 6.6 Libeccio 43 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +35.1° Assenti 12.7 SSO max 10.3 Libeccio 48 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.6° perc. +35° Assenti 7.6 SO max 9.7 Libeccio 48 % 1014 hPa 18 poche nuvole +29.8° perc. +32.6° Assenti 2.5 SSO max 6.2 Libeccio 60 % 1015 hPa 21 nubi sparse +28.7° perc. +31.2° Assenti 0.9 NO max 3.3 Maestrale 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:03

