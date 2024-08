Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Venerdì 2 Agosto a Nocera Superiore si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che si attesteranno intorno ai +33°C nel corso della giornata. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, raggiungendo i +33,6°C. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 12,5km/h e i 8,3km/h, provenendo prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest. Le raffiche di vento saranno deboli, con intensità che non supererà i 12,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà intorno al 39-42%. La pressione atmosferica sarà stabile, con valori intorno ai 1010hPa.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dettagliate per Venerdì 2 Agosto a Nocera Superiore, la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la mattina, il sole splenderà alto nel cielo, portando ad un graduale aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire maggiormente, con valori che raggiungeranno il picco massimo nel tardo pomeriggio. Anche in serata le condizioni meteo resteranno stabili, con temperature ancora piuttosto elevate.

Considerando la situazione meteo dei prossimi giorni a Nocera Superiore, possiamo prevedere un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che si attesteranno su valori simili. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente nelle ore centrali della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 2.3 SE max 3.7 Scirocco 75 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.7° perc. +25.3° Assenti 1.8 ESE max 3 Scirocco 77 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +28.4° Assenti 1.8 SO max 3.6 Libeccio 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.5° perc. +31.9° Assenti 8.7 SSO max 9.6 Libeccio 42 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +33.6° Assenti 12.7 SSO max 12.6 Libeccio 39 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.3° perc. +32.7° Assenti 9.7 SSO max 10.1 Libeccio 40 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +29.8° Assenti 3.5 SSO max 6.5 Libeccio 51 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.1 S max 4.6 Ostro 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:12

