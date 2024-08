Previsioni Meteo Nola: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Nola, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% nelle prime ore, temperature intorno ai 25-26°C, vento a 5-6km/h da Ovest-Sud Ovest, precipitazioni 0.5-1mm, umidità al 70% e pressione atmosferica 1007-1008hPa. Durante la giornata, pioggia persistente al mattino, miglioramento nel pomeriggio con nubi sparse al 57-61%. Temperature fino a 28-29°C, vento moderato e umidità al 50-60%. In serata, nubi sparse, assenza di pioggia, temperature costanti e vento leggero. Martedì 20 Agosto nubi sparse, temperature fino a 29-30°C, vento leggero e assenza di pioggia. Mercoledì 21 Agosto cielo sereno, temperature fino a 32-33°C, vento leggero e assenza di precipitazioni. Giovedì 22 Agosto cielo sereno, temperature fino a 30°C, vento leggero e assenza di pioggia. In sintesi, settimana con piogge leggere all’inizio e miglioramento delle condizioni con nubi sparse e tempo stabile.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Nola, pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100% caratterizzerà le prime ore del giorno. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a una velocità di circa 5-6km/h provenendo da direzioni comprese tra Ovest e Sud Ovest. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 9-10km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.5-1mm con un’umidità che si attesterà intorno al 70% e una pressione atmosferica di 1007-1008hPa.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con pioggia leggera persistente e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 27-28°C con una percezione termica superiore. Il vento sarà moderato, con velocità tra 6-10km/h e raffiche fino a 13km/h. Le precipitazioni aumenteranno, arrivando a 1-2mm, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1008-1009hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare con la comparsa di nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 57-61%. Le precipitazioni diminuiranno, diventando pioggia leggera con un’intensità di circa 0.1-0.5mm. Le temperature si attesteranno sui 28-29°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta, intorno ai 5-6km/h. L’umidità diminuirà al 50-60% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1008-1009hPa.

In serata, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 58-80%. Le precipitazioni saranno assenti, e le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà a una velocità di 4-8km/h provenendo da direzioni variabili tra Ovest e Sud Ovest. L’umidità sarà intorno al 55-63% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1009-1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte a Nola, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 26-67%. Le temperature si manterranno sui 23-24°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con velocità tra 2-5km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 72% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1009hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 33-82%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 29-30°C con una percezione termica superiore. Il vento sarà leggero, con velocità tra 1-5km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 40-74% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1009-1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 87-93%. Le temperature si attesteranno sui 29-30°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento aumenterà leggermente, con velocità tra 5-15km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 39-50% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1009-1010hPa.

In serata, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa intorno al 95%. Le precipitazioni saranno assenti, e le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C. Il vento soffierà a una velocità di 8-14km/h provenendo da direzioni variabili. L’umidità sarà intorno al 40-53% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010-1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte a Nola, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2-10%. Le temperature si manterranno sui 24-25°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con velocità tra 1-4km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 65-70% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1011hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-5%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 29-30°C con una percezione termica superiore. Il vento sarà leggero, con velocità tra 1-4km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 45-70% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-12%. Le temperature si attesteranno sui 32-33°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà leggero, con velocità tra 4-9km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 40-44% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1011hPa.

In serata, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 13-31%. Le precipitazioni saranno assenti, e le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà a una velocità di 2-6km/h provenendo da direzioni variabili. L’umidità sarà intorno al 55-63% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1011-1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte a Nola, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-10%. Le temperature si manterranno sui 25-26°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con velocità tra 3-5km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 65% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1013hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 0-18%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 29-30°C con una percezione termica superiore. Il vento sarà leggero, con velocità tra 4-8km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 43-65% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 16-77%. Le temperature si attesteranno sui 26-30°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà leggero, con velocità tra 5-10km/h proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 59-57% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1011-1013hPa.

In serata, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 13-21%. Le precipitazioni saranno assenti, e le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà a una velocità di 3-5km/h provenendo da direzioni variabili. L’umidità sarà intorno al 62-64% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Nola, si prevede un inizio settimana caratterizzato da piogge leggere e copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con nubi sparse e temperature gradevoli. La stabilità del tempo e l’assenza di precipitazioni renderanno il meteo ideale per svolgere attività all’aperto e godersi le bellezze della natura in tutta tranquillità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.