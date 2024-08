Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noto indicano una settimana all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e venti moderati. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni nelle condizioni atmosferiche, in particolare per Martedì 20 Agosto, quando è prevista pioggia leggera nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, con venti che varieranno di intensità ma senza eccessi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni e godetevi il clima gradevole di questi giorni a Noto.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Noto, cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa al 36%. Le temperature si aggirano intorno ai +24,9°C, percepite come +25,5°C. Il vento soffia a 18,4km/h da Ovest con raffiche fino a 29,3km/h. L’umidità è al 80% e la pressione atmosferica è di 1008hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature aumentano fino a +31,1°C, percepite come +31,8°C. Il vento soffia da Ovest – Sud Ovest a 20,4km/h con raffiche fino a 25,8km/h. L’umidità diminuisce al 45% e la pressione atmosferica rimane costante a 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature massime si attestano sui +30,7°C, percepite come +31,8°C. Il vento soffia da Ovest a 34,2km/h con raffiche fino a 34,2km/h. Possibilità di pioggia al 2%, l’umidità è al 48% e la pressione atmosferica è di 1008hPa.

Sera: In serata, il cielo si mantiene sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scendono a +25°C, percepite come +25,4°C. Il vento soffia da Ovest a 22,3km/h con raffiche fino a 22,3km/h. L’umidità è al 72% e la pressione atmosferica è di 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Noto, cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attestano sui +24,7°C, percepite come +25°C. Il vento soffia da Ovest – Nord Ovest a 31,4km/h con raffiche fino a 31,4km/h. L’umidità è al 69% e la pressione atmosferica è di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature salgono fino a +29,1°C, percepite come +29,4°C. Il vento soffia da Ovest a 34,2km/h con raffiche fino a 34,2km/h. L’umidità è al 47% e la pressione atmosferica rimane costante a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature massime si attestano sui +28,8°C, percepite come +29,8°C. Il vento soffia da Ovest a 27,7km/h con raffiche fino a 27,7km/h. Possibilità di pioggia al 4%, l’umidità è al 53% e la pressione atmosferica è di 1009hPa.

Sera: In serata, pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 32%. Le temperature scendono a +28,3°C, percepite come +29,5°C. Il vento soffia da Ovest a 24,2km/h con raffiche fino a 24,2km/h. L’umidità è al 56% e la pressione atmosferica è di 1009hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Noto, cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si aggirano intorno ai +24,3°C, percepite come +24,5°C. Il vento soffia a 8,3km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità è al 66% e la pressione atmosferica è di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature aumentano fino a +29°C, percepite come +29,5°C. Il vento soffia da Sud – Sud Est a 10,8km/h. L’umidità è al 48% e la pressione atmosferica rimane costante a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, nubi sparse con una copertura del 32%. Le temperature massime si attestano sui +29,4°C, percepite come +30,5°C. Il vento soffia da Sud a 20,8km/h con raffiche fino a 20,8km/h. L’umidità è al 52% e la pressione atmosferica è di 1012hPa.

Sera: In serata, nubi sparse con una copertura del 44%. Le temperature scendono a +27,5°C, percepite come +29,1°C. Il vento soffia da Ovest – Sud Ovest a 20,3km/h con raffiche fino a 20,3km/h. L’umidità è al 63% e la pressione atmosferica è di 1011hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Noto, poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature si attestano sui +25,6°C, percepite come +26,1°C. Il vento soffia da Nord a 9,5km/h. L’umidità è al 75% e la pressione atmosferica è di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature salgono fino a +25,4°C, percepite come +25,9°C. Il vento soffia da Nord – Nord Est a 7,9km/h. L’umidità è al 76% e la pressione atmosferica rimane costante a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, cielo sereno con una copertura del 4%. Le temperature massime si attestano sui +29,1°C, percepite come +31°C. Il vento soffia da Est a 12,1km/h. Possibilità di pioggia al 21%, l’umidità è al 58% e la pressione atmosferica è di 1013hPa.

Sera: In serata, poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature scendono a +26,3°C, percepite come +26,3°C. Il vento soffia da Est – Nord Est a 13,1km/h. Possibilità di pioggia al 25%, l’umidità è al 66% e la pressione atmosferica è di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per Noto, si prevedono giornate soleggiate con temperature gradevoli e venti moderati. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le possibili variazioni nelle condizioni atmosferiche, in particolare per Martedì 20 Agosto con la prevista pioggia leggera nel pomeriggio. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

