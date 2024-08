Previsioni Meteo Nova Milanese: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Nova Milanese prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio sono attese alcune nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C. Il vento soffierà con intensità variabile dai 2 ai 4 km/h provenendo prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5% e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 26°C verso le ore 9. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 5 km/h provenienti da direzione Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà parzialmente coperto intorno al 65-99%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, mentre il vento soffierà con intensità fino a 7,5 km/h provenendo da direzione Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi e la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 3 km/h provenienti da direzione Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martedì 20 Agosto a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili, con un lieve aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori estivi, con massime intorno ai 30°C. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° Assenti 4.2 NO max 7.3 Maestrale 80 % 1012 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 3.6 NO max 5.7 Maestrale 78 % 1011 hPa 6 poche nuvole +20.5° perc. +20.6° Assenti 2.8 ONO max 5.5 Maestrale 74 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.7 SO max 4.2 Libeccio 53 % 1012 hPa 12 poche nuvole +29.4° perc. +29.5° prob. 3 % 6.4 SSO max 6 Libeccio 44 % 1011 hPa 15 nubi sparse +29.9° perc. +30.1° prob. 11 % 6.7 S max 7.3 Ostro 44 % 1010 hPa 18 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 13 % 5.3 S max 8.1 Ostro 63 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° prob. 2 % 3.5 N max 3.4 Tramontana 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.