Previsioni Meteo Novara: il bollettino per il weekend 16 – 18 Agosto

Le previsioni meteo per Novara indicano un Venerdì con cielo coperto durante la notte, ma con schiarite durante il giorno. Le temperature oscilleranno tra +19°C e +31,6°C. Sabato, il cielo si farà via via più nuvoloso, con piogge previste dalla sera. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C. Domenica, piogge abbondanti per tutta la giornata con temperature intorno ai +19°C. Il fine settimana sarà caratterizzato da instabilità e umidità elevata.

Venerdì 16 Agosto

Nel corso della notte a Novara, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 85%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 6km/h. L’umidità sarà al 90% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Durante la mattina, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature saliranno fino a +26,9°C, con una percezione di caldo di +27,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 6,8km/h. L’umidità si attesterà al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e una copertura del 17%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,6°C, con una percezione di caldo di +31,9°C. Il vento sarà sempre da Sud – Sud Ovest a 9,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 41%.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole e una copertura del 14%. Le temperature si attesteranno sui +25,5°C, con una percezione di caldo di +25,7°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 3,1km/h. L’umidità salirà leggermente al 59%.

Sabato 17 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saranno miti, intorno ai +21,9°C, con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a 6,3km/h. L’umidità sarà al 71%.

Durante la mattina, le nuvole inizieranno a comparire con una copertura del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una percezione di caldo di +21,7°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord a 5,4km/h. L’umidità salirà al 72%.

Nel pomeriggio, le nuvole si addenseranno ulteriormente, portando una copertura del 64%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui +20,5°C, con una percezione di caldo di +20,6°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Nord – Nord Ovest a 7,2km/h. L’umidità salirà al 75%.

In serata, la pioggia farà la sua comparsa con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di caldo di +20,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 12,2km/h. L’umidità sarà alta, al 88%.

Domenica 18 Agosto

Nella notte tra Sabato e Domenica, la pioggia sarà abbondante con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C, con una percezione di caldo di +20,4°C. Il vento soffierà da Nord a 14,6km/h. L’umidità sarà al 94%.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a cadere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,7°C, con una percezione di caldo di +20,2°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest a 12,8km/h. L’umidità rimarrà alta al 93%.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata sarà ancora presente con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,6°C, con una percezione di caldo di +19°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 24,4km/h. L’umidità sarà al 97%.

In serata, le condizioni rimarranno instabili con una copertura nuvolosa del 100% e piogge moderate. Le temperature si manterranno intorno ai +16,1°C, con una percezione di caldo di +16,1°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 9,4km/h. L’umidità sarà alta al 91%.

In conclusione, il fine settimana a Novara si preannuncia variabile con piogge moderate e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

