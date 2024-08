Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Novara si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà tra il 77% e il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a una velocità di circa 7-11km/h provenendo prevalentemente da nord.

Man mano che la mattina avanza, la pioggia tenderà a diminuire e le nuvole si diraderanno, portando ad una copertura nuvolosa intorno al 65%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 28-30°C nel corso della mattinata, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento si attenuerà, mantenendo comunque una leggera brezza.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 64% e l’86%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alla mattina.

In serata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, portando ad una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20-48%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai 21-25°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più debole rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Novara indicano una giornata con alternanza di piogge leggere, nuvole sparse e schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con punte massime intorno ai 32-33°C nel pomeriggio. Il vento sarà presente, ma con intensità moderate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare le diverse condizioni meteorologiche della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Novara

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 34 % 8.4 N max 12.3 Tramontana 70 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.29 mm 7.5 N max 10.3 Tramontana 82 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.5 mm 5 N max 7.6 Tramontana 81 % 1016 hPa 10 nubi sparse +28.9° perc. +29.2° prob. 26 % 1.8 NNE max 3.2 Grecale 47 % 1015 hPa 13 nubi sparse +32.2° perc. +31.4° prob. 11 % 5.3 SSE max 5.9 Scirocco 33 % 1012 hPa 16 nubi sparse +31.3° perc. +30.8° prob. 12 % 4.9 SE max 6.4 Scirocco 36 % 1010 hPa 19 nubi sparse +25° perc. +25° prob. 19 % 0.6 SSE max 2.4 Scirocco 57 % 1012 hPa 22 poche nuvole +22.4° perc. +22.4° prob. 33 % 4.8 NO max 8.1 Maestrale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:58

