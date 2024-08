Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Novara indicano un Venerdì con cielo sereno e temperature elevate, un Sabato con cielo coperto e calo delle temperature, e una Domenica con cielo variabile e temperature stabili. Entrambi i giorni del weekend vedranno precipitazioni durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i +22,2°C e i +34,4°C, con variazioni di percezione termica. Il vento sarà prevalentemente leggero, con direzioni variabili. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Novara, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22°C. Il vento soffierà a 7,6km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 39%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature raggiungeranno i +34,3°C, con una percezione di +33,4°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 4,8km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità sarà del 28%.

Sera

La sera il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C, con una percezione di +26,8°C. Il vento soffierà a 6,5km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 43%.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte a Novara, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,1°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 7,4km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 12,1km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà nuvolosa con una copertura del 100%. Le temperature saliranno fino a +28,9°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 40%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature raggiungeranno i +33,3°C, con una percezione di +32,5°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 5,2km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 31%.

Sera

La sera il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +25,3°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà del 45%.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte a Novara, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà a 6,7km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 39%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature raggiungeranno i +34,4°C, con una percezione di +33,5°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 5,2km/h provenienti da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 28%.

Sera

La sera il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +25,3°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà del 45%.

In base alle previsioni meteo per il fine settimana a Novara, si prevede un Venerdì con temperature elevate e cielo sereno, un Sabato con cielo coperto e temperature in diminuzione, e una Domenica con cielo variabile e temperature stabili. Sia Sabato che Domenica si prevedono precipitazioni nel corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle condizioni meteorologiche del fine settimana.

