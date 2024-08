Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Novate Milanese prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, a partire dalle prime ore, è attesa una leggera pioggerellina che potrebbe proseguire fino a metà mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C con un’umidità che oscillerà tra il 71% e il 77%. Il vento soffierà a velocità molto contenute, intorno ai 2-3km/h, provenendo da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole e il sole farà capolino, portando le temperature a salire fino a toccare i 31-32°C. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 39-44%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014-1017hPa. Il vento sarà ancora leggero, con raffiche che potranno arrivare fino a 6-8km/h.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 23-27°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 61-65%. Il vento soffierà da ovest a una velocità di 7-12km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 24 Agosto a Novate Milanese indicano una giornata con un inizio piuttosto umido e piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno gradevoli, con un aumento significativo nel pomeriggio, e il vento sarà generalmente leggero. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e vestirsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° prob. 17 % 1.2 SSE max 3.4 Scirocco 71 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° prob. 20 % 1.5 ENE max 2.8 Grecale 77 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +22.8° perc. +23.1° 0.26 mm 0.8 SSE max 3 Scirocco 77 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +27.6° perc. +28.7° 0.1 mm 4.8 SSE max 6 Scirocco 59 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +30.6° perc. +31.7° 0.16 mm 5.6 S max 4.6 Ostro 49 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +31.8° prob. 7 % 5.3 SSE max 6.8 Scirocco 39 % 1014 hPa 18 poche nuvole +27.8° perc. +28.2° prob. 5 % 4.8 SO max 8.4 Libeccio 50 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° prob. 12 % 5.8 O max 11.9 Ponente 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:11

