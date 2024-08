Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Nuoro prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 30°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile tra i 5,3km/h e i 7,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 29% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai 32°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 11,2km/h da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 25% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C. Il vento sarà più leggero, con intensità compresa tra i 2,8km/h e i 4,1km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità aumenterà leggermente fino al 60% con una pressione atmosferica costante a 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore centrali della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Nuoro nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 3.3 SSE max 4.6 Scirocco 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 3.7 SSO max 4.3 Libeccio 63 % 1017 hPa 7 cielo sereno +25.9° perc. +25.6° Assenti 1.4 NE max 2.6 Grecale 41 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +29.7° Assenti 7.3 ENE max 7.7 Grecale 27 % 1017 hPa 13 cielo sereno +32.3° perc. +30.6° Assenti 11.2 ENE max 9.5 Grecale 25 % 1015 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +28.9° Assenti 9.3 E max 12 Levante 31 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 4.1 SSE max 4.9 Scirocco 56 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 3.3 SO max 3.9 Libeccio 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:53

