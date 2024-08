Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Orta di Atella mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che accompagnerà il territorio campano.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 26-32°C. Il vento soffierà leggero da diverse direzioni, con una velocità compresa tra i 2,2km/h e i 6,1km/h. L’umidità sarà intorno al 40-69%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010-1012hPa.

Nel corso del pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 33-34°C, con un aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 21km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44-52%, mentre la pressione atmosferica potrebbe scendere leggermente, attestandosi sui 1010-1011hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si abbasseranno leggermente, ma resteranno comunque piacevoli, intorno ai 27-29°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta, intorno ai 4-6km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 62-64%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Orta di Atella per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata soleggiata e calda, ideale per godersi le attività all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature gradevoli e cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 9 % 2.2 NNE max 3.1 Grecale 69 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° prob. 12 % 4.1 NNE max 4.6 Grecale 68 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 4 % 5.2 NE max 7.2 Grecale 60 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.9° perc. +32.5° prob. 4 % 1.9 S max 4.6 Ostro 42 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.9° perc. +34.6° prob. 4 % 16.9 OSO max 12.5 Libeccio 37 % 1010 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +33.2° Assenti 18.3 O max 16.1 Ponente 48 % 1010 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +30.4° Assenti 8.7 ONO max 10.1 Maestrale 60 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +29.4° Assenti 5.3 NO max 5.1 Maestrale 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.