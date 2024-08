Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Fine settimana a Orta di Atella caratterizzato da caldo e sole. Venerdì cielo sereno, temperature fino a +34°C. Sabato nubi in aumento, +34°C. Domenica sereno, +34,6°C. Ideale per attività all’aperto e godersi le giornate estive.

Venerdì 2 Agosto

Notte: Durante la notte a Orta di Atella avremo cielo sereno con una temperatura di +27°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità di 2,3km/h.

Mattina: La mattina il cielo rimarrà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,9°C alle 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 17,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +34°C e una leggera brezza da Sud Ovest.

Sera: Anche in serata il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +27,2°C a mezzanotte. Il vento sarà debole proveniente da Nord.

Sabato 3 Agosto

Notte: Durante la notte avremo cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa al 1% e una temperatura di +27°C.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura del 11%, temperature intorno ai +26,6°C e una leggera brezza da Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi saranno più presenti, con una copertura del 49% e temperature che raggiungeranno i +34°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 6km/h.

Sera: In serata il cielo sarà coperto all’88%, con temperature intorno ai +29,1°C e una leggera brezza da Sud.

Domenica 4 Agosto

Notte: Durante la notte avremo nubi sparse con una copertura del 77% e temperature intorno ai +27,8°C.

Mattina: La mattina il cielo sarà sereno con una copertura del 2%, temperature che saliranno fino a +33,5°C e una leggera brezza da Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +34,6°C e una brezza leggera da Sud Ovest.

Sera: Anche in serata il cielo sarà sereno, con una leggera copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +29,2°C.

In conclusione, il fine settimana a Orta di Atella si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Sarà ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le belle giornate estive.

