Previsioni Meteo Orta di Atella: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

Sabato 24 Agosto a Orta di Atella si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34,8°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con picchi intorno al 6-8% durante la mattina e il primo pomeriggio.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +26-28°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest porterà una sensazione di fresco piacevole.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, superando i 32°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse e temperature che si manterranno intorno ai 33-34°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest potrà soffiare fino a 20-21km/h, creando una piacevole brezza.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera aumento della copertura nuvolosa, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 27-29°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Orta di Atella indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente date le alte temperature previste. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Orta di Atella

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27° perc. +28.7° Assenti 5.3 ONO max 6 Maestrale 68 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.1 NO max 4.7 Maestrale 72 % 1016 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +29° Assenti 3.2 N max 2.6 Tramontana 65 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.6° perc. +33.4° Assenti 7.3 SO max 5.5 Libeccio 41 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33.7° perc. +34.5° Assenti 19 OSO max 14.6 Libeccio 38 % 1016 hPa 15 poche nuvole +31.9° perc. +32.8° Assenti 18.7 O max 19.2 Ponente 44 % 1015 hPa 18 poche nuvole +29.2° perc. +29.8° Assenti 7.7 O max 9.3 Ponente 49 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.6° perc. +28.6° Assenti 6.9 ONO max 8.1 Maestrale 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:44

