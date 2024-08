Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Ottaviano prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con una leggera presenza di nuvole sparse nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est e una velocità del vento attorno ai 4,1km/h.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,7°C durante le ore centrali della mattinata, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che raggiungeranno il 75% intorno alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,3°C, con una brezza vivace proveniente da Nord Ovest.

In serata, le nubi sparse continueranno a persistere con una copertura intorno al 65-70%. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai +30,6°C, con una brezza proveniente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano indicano una giornata con temperature elevate, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore centrali della giornata e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la giornata in modo confortevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.1 ENE max 5.2 Grecale 44 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° Assenti 3.6 NNE max 4.6 Grecale 46 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.8 NNE max 4.9 Grecale 43 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +30.5° Assenti 5.4 NO max 9.1 Maestrale 30 % 1015 hPa 12 poche nuvole +34.3° perc. +32.9° Assenti 9.3 NO max 19.2 Maestrale 25 % 1014 hPa 15 nubi sparse +33.1° perc. +32.1° Assenti 10.9 NO max 19.7 Maestrale 30 % 1013 hPa 18 nubi sparse +30.6° perc. +29.8° Assenti 7 NO max 12.3 Maestrale 35 % 1014 hPa 21 nubi sparse +29.1° perc. +28.6° Assenti 4.4 N max 6.2 Tramontana 39 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:31

