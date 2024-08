Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Previsioni meteo Ottaviano: weekend soleggiato con presenza di nuvole sparse. Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento fino a +32,8°C. Sabato e Domenica, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai +33°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente, ma senza causare variazioni significative. In generale, condizioni meteorologiche stabili e ideali per attività all’aperto.

Venerdì 23 Agosto

Venerdì 23 Agosto si prospetta una giornata all’insegna del sole a Ottaviano. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +26,8°C e una leggera brezza di vento proveniente da Ovest – Sud Ovest. La situazione rimarrà stabile anche durante la mattina, con cielo sereno e temperature in aumento fino a +32,8°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà sempre dalla stessa direzione, mantenendo una velocità costante.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +32,3°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma senza portare variazioni significative alle condizioni meteorologiche. Anche in serata il tempo sarà stabile, con poche nuvole e temperature gradevoli intorno ai +27,5°C.

Sabato 24 Agosto

Il weekend inizierà con condizioni meteorologiche simili alla giornata precedente. Nella notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai +27,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Al mattino, il cielo si schiarirà ulteriormente, mantenendo una copertura nuvolosa del 15% e temperature in aumento fino a +33°C.

Nel pomeriggio, le nuvole sparse aumenteranno leggermente, portando una copertura nuvolosa del 47% e temperature che si manterranno intorno ai +33,1°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente, ma senza causare variazioni significative. In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa del 84% e temperature intorno ai +28,5°C.

Domenica 25 Agosto

La giornata di Domenica 25 Agosto vedrà un cielo coperto sin dalle prime ore. Durante la notte, il cielo sarà coperto al 92% con temperature intorno ai +27,2°C e una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. Al mattino, la copertura nuvolosa raggiungerà il 30% con temperature in aumento fino a +30,8°C.

Nel pomeriggio, le nuvole sparse aumenteranno fino al 61% con temperature che si manterranno intorno ai +33,5°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente, ma senza portare variazioni significative. In serata, la copertura nuvolosa raggiungerà l’80% con temperature intorno ai +29,5°C.

In conclusione, il fine settimana a Ottaviano si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature estive e una leggera presenza di nuvole. Sia Sabato che Domenica, le condizioni meteorologiche saranno stabili, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura.

