Previsioni Meteo Pachino: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Pachino indicano condizioni stabili per gran parte della giornata, con un cielo prevalentemente sereno al mattino che si coprirà parzialmente nel pomeriggio e diventerà nuvoloso verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di brezza provenienti da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno sempre più presenti. La temperatura massima raggiungerà i +28°C con una leggera diminuzione dell’umidità al 64%. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di circa 15km/h.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con un’umidità che aumenterà leggermente al 71%. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest con una velocità di 6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pachino indicano una giornata con cielo inizialmente sereno che si coprirà nel corso della giornata, senza tuttavia portare precipitazioni significative. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero aumento dell’umidità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo nei prossimi giorni per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 4.1 OSO max 4.8 Libeccio 75 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25.9° prob. 10 % 5.3 NNE max 6.4 Grecale 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +28.9° prob. 3 % 12.1 E max 12.6 Levante 67 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28° perc. +30° Assenti 12.1 ESE max 10.7 Scirocco 64 % 1012 hPa 13 nubi sparse +28.1° perc. +30.1° prob. 1 % 15.2 SSE max 12.9 Scirocco 64 % 1011 hPa 16 cielo coperto +27.6° perc. +29.2° Assenti 10.1 S max 8 Ostro 64 % 1011 hPa 19 cielo coperto +26.7° perc. +28.3° Assenti 5 SSO max 5.8 Libeccio 69 % 1012 hPa 22 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.9 SO max 6.4 Libeccio 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:38

