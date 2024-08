Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Paderno Dugnano indicano condizioni generalmente stabili con cielo coperto durante la notte e prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 90% e il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est e velocità del vento comprese tra i 2,9 e i 5,7 km/h.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa si manterrà elevata, con valori intorno all’87-98%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +28-29°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà in prevalenza proveniente da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 5,5 e i 7,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 11-31%. Le temperature massime saranno di circa +32°C, con una leggera brezza proveniente da Sud e velocità del vento comprese tra gli 8 e i 10,6 km/h.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 4-7%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +24-27°C. Il vento sarà debole, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, Lunedì 5 Agosto a Paderno Dugnano si prevede una giornata con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con cielo via via più sereno e temperature in lieve aumento. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alle eventuali variazioni della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.5° perc. +23.8° prob. 15 % 5.7 NE max 10.9 Grecale 73 % 1012 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° Assenti 5.3 NE max 8.5 Grecale 74 % 1012 hPa 6 cielo coperto +23.7° perc. +23.9° Assenti 2.1 ENE max 5 Grecale 67 % 1012 hPa 9 cielo coperto +28.7° perc. +28.8° Assenti 6.2 SSE max 5.5 Scirocco 46 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +31.3° Assenti 9.6 S max 7.2 Ostro 39 % 1011 hPa 15 nubi sparse +32.2° perc. +32.3° prob. 3 % 10.5 S max 8.2 Ostro 39 % 1009 hPa 18 nubi sparse +29.1° perc. +29.9° Assenti 6.8 SSO max 11 Libeccio 51 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 2.5 NE max 2.6 Grecale 63 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.