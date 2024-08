Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Paderno Dugnano si prospetta una giornata con variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 23-24°C durante la notte e al mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 31-32°C nelle ore centrali del pomeriggio.

Durante la mattina, le precipitazioni saranno presenti con intensità variabile, ma nel corso della giornata il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un pomeriggio soleggiato e caldo. Nel pomeriggio e in serata, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno elevate.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paderno Dugnano indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e un cielo generalmente sereno. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo, in quanto le condizioni atmosferiche potrebbero subire variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.7° perc. +24° prob. 16 % 1.1 ENE max 4 Grecale 71 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° prob. 19 % 2.1 NE max 3.3 Grecale 79 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +22.5° perc. +22.9° 0.29 mm 0.4 ESE max 3.2 Scirocco 79 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +27.2° perc. +28.4° 0.23 mm 4.9 SSE max 6.2 Scirocco 62 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +30.1° perc. +31.5° 0.32 mm 4.5 S max 4.3 Ostro 52 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +31.6° prob. 9 % 4.3 SSE max 6.7 Scirocco 41 % 1015 hPa 18 poche nuvole +27.5° perc. +28.1° prob. 6 % 3.2 SO max 7.6 Libeccio 53 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.8° perc. +24.9° prob. 11 % 4.8 ONO max 11.3 Maestrale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.