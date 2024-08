Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Martedì 13 Agosto a Padova si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attorno ai 35-36°C nel primo pomeriggio. Il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio, che potrebbe portare ad un lieve aumento della nuvolosità.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai 25-30°C, con una leggera brezza proveniente da Est. Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a toccare i 35-36°C, con una leggera brezza che potrebbe provenire da Est – Sud Est. Nel tardo pomeriggio e sera, è prevista una diminuzione delle temperature, con valori intorno ai 27-28°C.

Durante la serata, è prevista la possibilità di piogge leggere, con probabilità intorno al 1-2% e quantitativi di pioggia attorno ai 0.2mm. Le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova, si prevede un leggero aumento della nuvolosità e delle probabilità di precipitazioni, con temperature che dovrebbero rimanere elevate ma in lieve calo rispetto a Martedì 13 Agosto. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 6.2 NE max 6.4 Grecale 72 % 1010 hPa 5 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° Assenti 5.5 NNE max 5.8 Grecale 77 % 1010 hPa 8 cielo sereno +29.1° perc. +30.9° Assenti 3.6 ENE max 2.9 Grecale 58 % 1011 hPa 11 cielo sereno +33.8° perc. +35.9° Assenti 1.5 ENE max 4.5 Grecale 43 % 1010 hPa 14 cielo sereno +35.6° perc. +37.4° Assenti 2 ENE max 9.9 Grecale 37 % 1008 hPa 17 cielo sereno +31° perc. +33.3° prob. 9 % 15.2 SE max 22.4 Scirocco 53 % 1007 hPa 20 cielo sereno +25.7° perc. +26° prob. 45 % 5.5 NE max 8.4 Grecale 64 % 1009 hPa 23 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° prob. 43 % 8.2 NNE max 8.9 Grecale 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:18

