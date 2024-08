Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Padova per Martedì 6 Agosto

Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, a Padova ci attendiamo una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si manterranno intorno al 0-5%. Le temperature oscilleranno tra i +21°C e i +30°C, con punte di +31-32°C nelle ore centrali della giornata. La percezione termica sarà in linea con la temperatura effettiva, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane.

Durante il pomeriggio, potrebbe verificarsi una leggera variazione delle condizioni atmosferiche, con un aumento della probabilità di precipitazioni intorno al 21%. Tuttavia, le piogge saranno scarse e non dovrebbero influire in modo significativo sulle attività all’aperto.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole che potrebbero aumentare leggermente la copertura nuvolosa fino al 16-33%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +23-25°C.

Nella seconda parte della serata, a partire dalle 22:00, è prevista l’arrivo di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che oscillerà tra il 10% e il 13%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21-22°C, garantendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Padova indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature gradevoli, con possibili piogge leggere solo in serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Padova.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.7° perc. +21.8° Assenti 5.5 NNE max 5.5 Grecale 72 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21° perc. +21.2° Assenti 5.7 NE max 5.8 Grecale 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 7.6 NE max 9 Grecale 70 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.5° perc. +30° Assenti 9.2 E max 7.3 Levante 59 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.2° perc. +31.9° prob. 21 % 9.2 E max 6.4 Levante 53 % 1011 hPa 16 cielo sereno +29.2° perc. +31° prob. 21 % 11 E max 8.9 Levante 58 % 1010 hPa 19 poche nuvole +24.2° perc. +24.5° prob. 33 % 6.4 SE max 7.1 Scirocco 71 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +22.7° perc. +23° 0.28 mm 2.3 OSO max 4.1 Libeccio 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.