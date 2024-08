Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Padova si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 53% e il 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C durante la notte, per poi salire gradualmente durante la mattina, raggiungendo i +33°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che toccheranno i +34°C.

Durante la giornata, il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere che non supereranno i 8 km/h. La direzione del vento varierà da Nord a Est, garantendo una piacevole brezza che contribuirà a mitigare il caldo. Le precipitazioni sono assenti, con un’umidità che si attesterà intorno al 30-40%.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà ulteriormente dalle nuvole, lasciando spazio a poche nubi che copriranno circa il 10-20% del cielo. Le temperature si manterranno elevate, ma la brezza leggera contribuirà a rendere più sopportabile il caldo.

In serata, le condizioni rimarranno stabili, con poche nubi presenti e temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento continuerà a soffiare con leggera intensità, mantenendo l’umidità a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Padova indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature elevate saranno mitigate dalla presenza di una piacevole brezza, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante il caldo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° Assenti 9 N max 11.7 Tramontana 74 % 1016 hPa 4 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 4.6 N max 5 Tramontana 74 % 1016 hPa 7 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 5.9 NO max 6.7 Maestrale 59 % 1016 hPa 10 nubi sparse +31.4° perc. +31.4° Assenti 5.1 N max 6.7 Tramontana 40 % 1016 hPa 13 poche nuvole +33.7° perc. +33.2° Assenti 8 NE max 7.6 Grecale 32 % 1015 hPa 16 poche nuvole +33.1° perc. +32.8° Assenti 5.3 NE max 6 Grecale 34 % 1014 hPa 19 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° prob. 1 % 2.9 OSO max 4.5 Libeccio 47 % 1015 hPa 22 poche nuvole +24.1° perc. +24° Assenti 4 ONO max 4.4 Maestrale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.