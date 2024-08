Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Padova si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori che raggiungeranno punte massime nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 26-29°C. Il vento soffierà da nord-est con intensità leggera, mentre l’umidità si manterrà intorno al 56-72%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Padova, con temperature che raggiungeranno valori intorno ai 31-32°C. Il vento sarà sempre proveniente da est con una lieve brezza, mentre l’umidità scenderà intorno al 43-51%.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 23-26°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord-est con intensità leggera, mentre l’umidità si manterrà intorno al 64-73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Padova indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, magari approfittando di un picnic in uno dei parchi della città. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° Assenti 4.9 NNO max 5 Maestrale 73 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +22.9° Assenti 5.1 N max 5.3 Tramontana 77 % 1017 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +28.2° Assenti 4.4 NNE max 4.5 Grecale 66 % 1019 hPa 10 cielo sereno +31° perc. +32.8° Assenti 7.5 ENE max 6.8 Grecale 51 % 1019 hPa 13 cielo sereno +32.8° perc. +34.1° Assenti 9.2 ENE max 7 Grecale 43 % 1018 hPa 16 cielo sereno +32° perc. +34.1° Assenti 8.1 E max 7.1 Levante 49 % 1018 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.8 E max 6 Levante 64 % 1018 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 5.2 NNE max 5.3 Grecale 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:23

