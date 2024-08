Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pagani indicano un fine settimana caratterizzato da temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o coperti. Durante Venerdì e Sabato si raggiungeranno valori massimi superiori ai 35°C, con una diminuzione prevista per Domenica. Possibili precipitazioni leggere nel pomeriggio e sera di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di adottare precauzioni per il caldo e le piogge.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Pagani, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di circa 3,2km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede una copertura nuvolosa del 41% con temperature in aumento fino a raggiungere i 33-34°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 6,8km/h, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 40% mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature massime toccheranno i 34-35°C con venti da Sud Ovest che potranno raggiungere i 10km/h. L’umidità si attesterà intorno al 36% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 28-30°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 2,9km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte a Pagani, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai 27-29°C, con una leggera brezza proveniente da Sud a una velocità di circa 2,1km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 20% e temperature in aumento fino a raggiungere i 30-32°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 6,8km/h, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 56% mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature massime toccheranno i 32-34°C con venti da Sud Ovest che potranno raggiungere i 12km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 28-30°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte a Pagani, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di circa 2,4km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7% e temperature in aumento fino a raggiungere i 28-30°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 5km/h, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 63% mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature massime toccheranno i 30-31°C con venti da Sud Ovest che potranno raggiungere i 15km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 24-26°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 8,1km/h. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1008hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Pagani si preannuncia caldo e con cieli per lo più sereni o coperti. Le temperature massime saranno elevate, con valori che potranno superare i 35°C durante il Venerdì e il Sabato. Tuttavia, è prevista una diminuzione delle temperature nella giornata di Domenica, con possibili precipitazioni leggere nel pomeriggio e nella serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di adottare le dovute precauzioni per fronteggiare il caldo e le eventuali piogge.

