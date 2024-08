Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pagani indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile, ma senza precipitazioni significative. Tuttavia, nel pomeriggio di Martedì potrebbero verificarsi precipitazioni leggere. Nel complesso, le condizioni atmosferiche dovrebbero rimanere generalmente stabili e soleggiate per il resto della settimana, con una leggera variazione delle temperature e una presenza limitata di nuvole.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Pagani, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento soffierà a 2,1km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 4km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di +29,5°C. Il vento sarà leggero, attorno a 1,2km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità diminuirà al 51% mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,2°C, con una percezione di +33,9°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 10,3km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 39% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

Sera: In serata, il cielo si libererà dalle nubi, presentando un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento sarà leggero, attorno a 0,8km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 65% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte a Pagani, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento soffierà a 3km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +30,9°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento aumenterà a 6,5km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 54% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,6°C, con una percezione di +35,5°C. Il vento sarà moderato, attorno a 12,6km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 50% con una pressione atmosferica stabile a 1011hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,8°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento sarà leggero, attorno a 0,8km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 65% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte a Pagani, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento soffierà a 1,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 3,5km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature saliranno fino a +32,3°C, con una percezione di +34,4°C. Il vento sarà moderato, attorno a 8,1km/h da Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 48% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime raggiungeranno i +33°C, con una percezione di +35,2°C. Il vento sarà moderato, attorno a 10,4km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 46% con una pressione atmosferica stabile a 1012hPa.

Sera: In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, attorno a 4,1km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 55% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte a Pagani, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,2°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento soffierà a 1,9km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 3,1km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saliranno fino a +31,1°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento sarà moderato, attorno a 6,2km/h da Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 52% mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,1°C, con una percezione di +35,4°C. Il vento sarà moderato, attorno a 11,5km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 46% con una pressione atmosferica stabile a 1012hPa.

Sera: In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, attorno a 4,1km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 55% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

