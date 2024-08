Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Palazzolo sull’Oglio prevedono condizioni atmosferiche instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con un’umidità che si manterrà costantemente intorno al 90%.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura di circa +20°C. La situazione non migliorerà nelle prime ore del mattino, con piogge che diventeranno moderate verso le 05:00, mantenendo le temperature intorno ai +19°C.

Nel corso della mattina, le precipitazioni continueranno a essere abbondanti, con piogge moderate che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +22°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel primo pomeriggio, non si osserveranno variazioni significative: piogge moderate e temperature stabili caratterizzeranno il clima di Palazzolo sull’Oglio. Solo verso sera, a partire dalle 18:00, le piogge diminuiranno di intensità diventando leggere, ma il cielo resterà coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano che Domenica 18 Agosto a Palazzolo sull’Oglio sarà caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e piovosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.48 mm 5 NNO max 8.2 Maestrale 84 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +19.4° perc. +19.8° 0.62 mm 4.8 NNO max 7.6 Maestrale 92 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +19.8° perc. +20.3° 0.76 mm 2.9 ONO max 7.6 Maestrale 95 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +20° perc. +20.6° 1.64 mm 4.8 ESE max 5.7 Scirocco 96 % 1009 hPa 12 pioggia moderata +21.5° perc. +22° 1.15 mm 5.8 SE max 10.2 Scirocco 88 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +21.8° perc. +22.3° 0.62 mm 5.8 N max 8.6 Tramontana 86 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.3° perc. +19.6° 0.46 mm 7.1 NNO max 11.9 Maestrale 91 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.91 mm 7.2 N max 12.2 Tramontana 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.