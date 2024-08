Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Palazzolo sull’Oglio si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +32,4°C nel pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte fino a +34,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con intensità variabili che si manterranno nella categoria della brezza leggera.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i +30°C già dalle prime ore del giorno. Nel pomeriggio, nonostante la presenza di qualche nuvola sparuta, il sole sarà il protagonista indiscusso, regalando un clima caldo e soleggiato. Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con temperature che si manterranno sopra i +25°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano un persistere delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili a quelli di Sabato. Si consiglia quindi di attrezzarsi adeguatamente per fronteggiare il caldo e di prestare attenzione alle ore più calde della giornata per evitare colpi di calore.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.9° perc. +23.3° Assenti 6 NE max 6.1 Grecale 78 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° Assenti 6.5 NE max 6.1 Grecale 78 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 3.6 NNE max 5.1 Grecale 74 % 1020 hPa 9 cielo sereno +29.1° perc. +31° Assenti 6 S max 4.5 Ostro 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +34.4° Assenti 7.8 SSO max 6 Libeccio 51 % 1019 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +34.8° prob. 13 % 7.2 SSO max 5.5 Libeccio 50 % 1018 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +30.5° prob. 13 % 2.6 SSE max 2.9 Scirocco 69 % 1018 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +25.5° Assenti 6.6 NE max 6.3 Grecale 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:31

