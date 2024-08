Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Palazzolo sull’Oglio

Le condizioni meteorologiche a Palazzolo sull’Oglio per il prossimo fine settimana saranno caratterizzate da un clima caldo e soleggiato. Le temperature aumenteranno gradualmente, con cieli per lo più sereni. Tuttavia, Sabato si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche.

Venerdì 30 Agosto

Nella notte a Palazzolo sull’Oglio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 8km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera, senza precipitazioni. L’umidità sarà al 57% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,6km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,3°C, con una percezione di +33,1°C. Il vento soffierà a 8,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere. L’umidità sarà al 27% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,2°C, con una percezione di +24°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,1km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 51% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte a Palazzolo sull’Oglio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,1°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà a 8,4km/h provenendo dal Nord – Nord Est, con raffiche leggere. L’umidità sarà al 54% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nella mattina il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura del 46%. Le temperature saliranno fino a +30,8°C, con una percezione di +30,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,9°C, con una percezione di +33°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 29% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata il cielo sarà coperto con una copertura del 89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,6km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità salirà al 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Domenica 1 Settembre

Nella notte a Palazzolo sull’Oglio il cielo sarà coperto con una copertura del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 8,7km/h provenendo dal Nord – Nord Est, con raffiche leggere. L’umidità sarà al 60% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante la mattina il cielo sarà coperto con una copertura del 84%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +29,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà al 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,2°C, con una percezione di +32,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà al 26% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura del 18%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,5km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Palazzolo sull’Oglio si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e cieli per lo più sereni. Tuttavia, è previsto un aumento della copertura nuvolosa nella giornata di Sabato, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio le eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche.

