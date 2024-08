Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Nel fine settimana a Palazzolo sull’Oglio, si avrà un mix di condizioni meteorologiche. Venerdì sarà prevalentemente asciutto con nubi sparse, mentre Sabato vedrà un cielo sereno al mattino seguito da un aumento delle nuvole nel pomeriggio. Domenica sarà contraddistinta da piogge leggere per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno stabili, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a Palazzolo sull’Oglio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,5°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 12,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 31%.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +20,6°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 4,5km/h da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 4%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura del 70%. Le temperature saliranno ulteriormente, con valori intorno ai +20,5°C e una percezione di +20,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h sempre da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 4%.

In serata, le nubi saranno ancora sparse con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti.

Sabato 17 Agosto

Nella notte a Palazzolo sull’Oglio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si attesteranno sui +22,1°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà a 7,8km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 8,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 21%.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,7°C, con una percezione di +21,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h sempre da Nord. La probabilità di pioggia sarà del 10%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora sereno con una copertura del 4%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +21,4°C e una percezione di +21,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7km/h sempre da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà del 4%.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,1°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti.

Domenica 18 Agosto

Nella notte a Palazzolo sull’Oglio, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si attesteranno sui +19,5°C, con una percezione di +19,9°C. Il vento soffierà a 7,4km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 8,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 41%.

Durante la mattina, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,3°C, con una percezione di +19,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h sempre da Nord. La probabilità di pioggia sarà del 19%.

Nel pomeriggio, le piogge leggere proseguiranno con una copertura del 99%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,2°C e una percezione di +19,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h sempre da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà del 21%.

In serata, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,8°C, con una percezione di +19,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno ancora presenti, con una probabilità del 33%.

In conclusione, il fine settimana a Palazzolo sull’Oglio sarà caratterizzato da un mix di condizioni meteorologiche. Mentre Venerdì sarà prevalentemente asciutto con nubi sparse, Sabato vedrà un cielo sereno al mattino seguito da un aumento delle nuvole nel pomeriggio. Domenica, invece, sarà contraddistinta da piogge leggere per gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.