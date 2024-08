Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Palazzolo sull’Oglio si prevedono piogge leggere, con temperature che varieranno tra +18,8°C e +25,2°C. Il vento sarà da Nord Est a 7,5km/h. Martedì 20 Agosto è atteso un miglioramento con cielo parzialmente nuvoloso e temperature tra +19,7°C e +29,1°C. Mercoledì 21 Agosto sarà caratterizzato da bel tempo, con cielo sereno e temperature fino a +30,4°C. Tuttavia, Giovedì 22 Agosto potrebbe registrare nuove piogge leggere, con temperature intorno ai +22,4°C. Bisognerà rimanere aggiornati sulle condizioni atmosferiche a Palazzolo sull’Oglio.

Lunedì 19 Agosto

Lunedì 19 Agosto si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere a Palazzolo sull’Oglio. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai +18,8°C con una copertura nuvolosa al 100%. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 7,5km/h, con raffiche fino a 10,3km/h. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica di 1008hPa.

Al mattino, la pioggia leggera continuerà con temperature intorno ai +17,7°C. La copertura nuvolosa sarà ancora al 100%, con venti che si sposteranno da Nord a Nord Est con intensità leggera. L’umidità aumenterà leggermente al 90%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 99% con temperature che saliranno fino a +25,2°C. I venti provenienti da Ovest – Sud Ovest soffieranno leggeri, mentre l’umidità diminuirà al 57%.

In serata, la copertura nuvolosa sarà ancora alta al 95% con temperature intorno ai +20°C. I venti provenienti da Nord saranno leggeri, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 20 Agosto

Martedì 20 Agosto si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche a Palazzolo sull’Oglio. Durante la notte, il cielo sarà coperto al 84% con temperature intorno ai +20,2°C. I venti da Nord – Nord Ovest soffieranno leggeri, mentre l’umidità sarà del 75%.

Al mattino, la copertura nuvolosa si attesterà all’86% con temperature intorno ai +19,7°C. I venti da Nord – Nord Ovest aumenteranno leggermente di intensità, mentre l’umidità rimarrà stabile al 75%.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno al 22% con temperature che raggiungeranno i +29,1°C. I venti da Ovest – Sud Ovest soffieranno leggeri, con un’umidità del 50%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1% e temperature intorno ai +22,9°C. I venti da Nord saranno leggeri, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Mercoledì 21 Agosto si prospetta una giornata di bel tempo a Palazzolo sull’Oglio. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +21°C. I venti da Nord saranno leggeri, con un’umidità del 74%.

Al mattino, il cielo sereno continuerà con una copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +26,1°C. I venti da Ovest – Sud Ovest saranno leggeri, mentre l’umidità scenderà al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo sereno persiste con una copertura nuvolosa al 1% e temperature che raggiungeranno i +30,4°C. I venti da Sud – Sud Ovest soffieranno leggeri, con un’umidità del 48%.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2% e temperature intorno ai +24,3°C. I venti da Nord Est saranno leggeri, con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Giovedì 22 Agosto si prevede un ritorno delle precipitazioni a Palazzolo sull’Oglio. Durante la notte, si avrà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 9% e temperature intorno ai +21°C. I venti da Nord – Nord Est saranno leggeri, con un’umidità dell’81%.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura al 14% e temperature intorno ai +20,8°C. I venti da Nord – Nord Est saranno leggeri, mentre l’umidità salirà all’83%.

Nel pomeriggio, le nuvole sparse aumenteranno al 38% con temperature intorno ai +20,8°C. I venti da Nord – Nord Est soffieranno leggeri, con un’umidità dell’84%.

In serata, la copertura nuvolosa si attesterà al 48% con temperature intorno ai +22,4°C. I venti da Nord Est saranno leggeri, con un’umidità dell’81% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, la settimana a Palazzolo sull’Oglio si aprirà con piogge leggere il Lunedì, per poi assistere a un miglioramento delle condizioni meteorologiche il Martedì e il Mercoledì, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, Giovedì potrebbe portare nuovamente delle precipitazioni leggere. Bisognerà monitorare l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.