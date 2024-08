Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Palazzolo sull’Oglio

Nelle prossime giornate a Palazzolo sull’Oglio si prevede un clima variabile. Lunedì, piogge leggere durante la notte e la mattina, con temperature in aumento fino a +31°C nel pomeriggio. Martedì, piogge leggere al mattino e in serata, con temperature più fresche. Mercoledì, cielo coperto con temperature stabili. Giovedì, nuvolosità diffusa senza precipitazioni significative. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello e di monitorare eventuali cambiamenti improvvisi del meteo.

Lunedì 26 Agosto

Notte

Durante la notte a Palazzolo sull’Oglio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà a 6,9km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 8,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.4mm con un’umidità dell’79% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 96%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +22,6°C con una percezione di +23,1°C. Il vento sarà debole, attorno ai 5,5km/h proveniente dal Nord. Le precipitazioni saranno di 0.57mm con un’umidità all’83% e una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una probabilità del 95%. Le temperature saliranno ulteriormente, arrivando a +31°C con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,6km/h proveniente dal Sud. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 43% e una pressione di 1013hPa.

Sera

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature scenderanno a +26,1°C con una percezione stabile. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,6km/h proveniente dal Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con un’umidità al 59% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte

Durante la notte a Palazzolo sull’Oglio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 27%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà a 9,7km/h proveniente dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 10,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.7mm con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 89%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,9°C con una percezione costante. Il vento sarà moderato, attorno ai 10km/h proveniente dal Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.15mm con un’umidità all’80% e una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una probabilità del 96%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +29°C con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,8km/h proveniente dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 47% e una pressione di 1016hPa.

Sera

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 64%. Le temperature scenderanno a +23,5°C con una percezione stabile. Il vento sarà leggero, attorno ai 9,3km/h proveniente dal Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.12mm con un’umidità al 65% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte

Durante la notte a Palazzolo sull’Oglio ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa all’87%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C con una percezione di +21,5°C. Il vento soffierà a 9,9km/h proveniente dal Nord – Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 51%, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,2°C con una percezione costante. Il vento sarà leggero, attorno ai 10,1km/h proveniente dal Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 72% e una pressione di 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà cielo coperto con una probabilità del 92%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +20,9°C con una percezione stabile. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,7km/h proveniente dal Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 72% e una pressione di 1017hPa.

Sera

In serata è previsto un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature scenderanno a +22,2°C con una percezione stabile. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,7km/h proveniente dal Nord. La probabilità di precipitazioni sarà del 4%, con un’umidità al 65% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte

Durante la notte a Palazzolo sull’Oglio ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 4,7km/h proveniente dal Nord. La probabilità di precipitazioni sarà del 4%, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,7°C con una percezione costante. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,8km/h proveniente dal Nord. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 66% e una pressione di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà cielo coperto con una probabilità del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,4°C con una percezione costante. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,6km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 67% e una pressione di 1018hPa.

Sera

In serata è previsto un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature scenderanno a +20,9°C con una percezione stabile. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,7km/h proveniente dal Nord. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 68% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio, si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello e di prestare attenzione ai cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

