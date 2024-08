Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo indicano una settimana all’insegna del bel tempo. Le temperature si manterranno gradevoli, con cieli sereni e leggere brezze provenienti da diverse direzioni. Durante il giorno, i termometri raggiungeranno punte di +33,7°C, mentre le serate saranno fresche con temperature intorno ai +27-28°C. Il clima sarà ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta, sia per i residenti che per chi è in città per le vacanze.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte a Palermo, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,7°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est con velocità di 6,8km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai +27-28°C e venti leggeri. Durante il pomeriggio, il termometro salirà fino a +33,6°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est. La serata sarà piacevole con temperature intorno ai +28°C e una leggera brezza da Est – Sud Est.

Martedì 13 Agosto

Anche per Martedì a Palermo si prevede una giornata all’insegna del bel tempo. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature gradevoli intorno ai +27-28°C. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a toccare i +33,6°C nel primo pomeriggio, con una leggera brezza da Nord – Nord Est. La serata sarà fresca con temperature intorno ai +27-28°C e una brezza leggera da Est – Sud Est.

Mercoledì 14 Agosto

Mercoledì a Palermo il meteo si conferma stabile con cielo sereno per tutta la giornata. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai +27°C, mentre durante il giorno saliranno fino a +33,7°C nel primo pomeriggio. La brezza leggera da Nord – Nord Est accompagnerà le ore più calde, garantendo un po’ di sollievo. La serata sarà piacevole con temperature intorno ai +27-28°C e una leggera brezza da Est – Sud Est.

Giovedì 15 Agosto

Anche per Giovedì a Palermo si prevede un’altra giornata di bel tempo. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +27-28°C. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le temperature si manterranno gradevoli intorno ai +31°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una leggera brezza da Est – Nord Est, con temperature intorno ai +32°C. La serata sarà fresca con una leggera copertura nuvolosa e temperature intorno ai +27-28°C.

In conclusione, la settimana a Palermo si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia chi è in città per le vacanze che i residenti potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta.

