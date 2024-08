Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Palma di Montechiaro si prevedono condizioni meteo variabili con cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un picco massimo atteso nel primo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord, con intensità variabile.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalla notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, portando ad una copertura nuvolosa che raggiungerà il 74% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a superare i +30°C con una leggera brezza che si muoverà da Sud a Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando al 100% di copertura nuvolosa intorno alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C con raffiche di vento che potranno raggiungere i 25,6km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In serata, le nubi si diraderanno leggermente, mantenendo comunque una copertura intorno al 65-82%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno intorno ai +28°C con una brezza leggera che soffierà da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Palma di Montechiaro indicano una giornata con cielo variabile, temperature elevate e vento moderato. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +28.1° perc. +28.3° Assenti 8.1 NNE max 8.3 Grecale 47 % 1013 hPa 4 poche nuvole +27.5° perc. +27.6° Assenti 6.2 N max 7.1 Tramontana 46 % 1013 hPa 7 nubi sparse +30.4° perc. +30.4° Assenti 2.6 SSO max 4.1 Libeccio 42 % 1013 hPa 10 cielo coperto +31.9° perc. +32.9° Assenti 13.2 O max 14.3 Ponente 44 % 1013 hPa 13 cielo coperto +32.5° perc. +33.4° prob. 14 % 20.6 ONO max 25.6 Maestrale 42 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29.9° perc. +30.9° prob. 29 % 7.8 N max 14.7 Tramontana 50 % 1012 hPa 19 nubi sparse +28.3° perc. +28.5° Assenti 8 NE max 11 Grecale 47 % 1012 hPa 22 poche nuvole +27.4° perc. +27.7° Assenti 3.9 N max 6 Tramontana 49 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.