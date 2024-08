Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro indicano un inizio settimana con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, verso metà settimana è previsto un aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni atmosferiche in evoluzione. Lunedì e martedì saranno caratterizzati da cieli sereni con temperature fino a +31,1°C, mentre da mercoledì sono attese piogge leggere e una diminuzione delle temperature. Restate informati per eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 26 Agosto

Nella notte a Palma di Montechiaro il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità di 7,7km/h. L’umidità si attesterà al 62% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,7°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 10,8km/h. L’umidità diminuirà al 39% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +31,1°C con raffiche di vento provenienti da Ovest – Sud Ovest fino a 16,8km/h. L’umidità salirà leggermente al 42% mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,9°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 27 Agosto

Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai +26,4°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 8,6km/h. L’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature stabili intorno ai +26°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est con una velocità di 7,9km/h. L’umidità si manterrà al 54% mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattinata il cielo coperto lascerà spazio a nubi sparse con una copertura del 47%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 11,6km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +30,5°C con raffiche di vento provenienti da Sud fino a 14,3km/h. L’umidità salirà al 50% mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,5°C con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 74% e piogge leggere con un’intensità di 0.1mm. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 4,4km/h. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,8°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 56% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Durante la mattinata il cielo coperto lascerà spazio a nubi sparse con una copertura del 97%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +27,8°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 3,2km/h. L’umidità sarà del 46% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando da coperto a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +29,4°C con raffiche di vento provenienti da Sud Ovest fino a 7,9km/h. L’umidità salirà al 46% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In serata il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e piogge leggere con un’intensità di 0.5mm. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,4°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 29 Agosto

Durante la notte il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura del 13%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,1°C con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà del 70% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Durante la mattinata il cielo resterà sereno con poche nuvole e una copertura del 12%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +28,6°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 5,8km/h. L’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,2°C con raffiche di vento provenienti da Ovest – Sud Ovest fino a 7,3km/h. L’umidità sarà del 51% mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In base alle previsioni meteo per Palma di Montechiaro, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli sereni, seguiti da un aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni verso la metà della settimana. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.