Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani domenica 4 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Palmi indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 73%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo da Sud – Sud Ovest.

Al mattino, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 14%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,9°C con una percezione di +31,3°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 10,9km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature massime si attesteranno sui +29,9°C, con una percezione di +31,5°C. Il vento sarà leggero, con intensità fino a 10,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 4 Agosto a Palmi prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente. Per i prossimi giorni, si prevede il mantenimento di queste condizioni meteo stabili e soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.8° perc. +26° Assenti 4.8 SSO max 7.6 Libeccio 59 % 1010 hPa 3 nubi sparse +24.3° perc. +24.6° prob. 4 % 2.1 ESE max 5 Scirocco 69 % 1009 hPa 6 poche nuvole +26.9° perc. +27.8° Assenti 1.8 N max 4.7 Tramontana 59 % 1010 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +30.9° Assenti 8 NO max 8.1 Maestrale 53 % 1010 hPa 12 cielo sereno +29.8° perc. +31.5° Assenti 10.8 NNO max 11.1 Maestrale 55 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29.2° perc. +31° Assenti 11.1 NNO max 11.7 Maestrale 57 % 1009 hPa 18 cielo sereno +25.8° perc. +26.3° Assenti 5.3 N max 9.7 Tramontana 71 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +25.2° Assenti 2 NNO max 7.3 Maestrale 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:00

