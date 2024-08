Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Palmi mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori intorno ai +27°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si attesteranno sui +25-27°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 16-22%. Le temperature massime saranno di circa +27-28°C, con venti provenienti da Nord Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 95%, con cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza da Nord Ovest.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle piogge leggere nel pomeriggio e di munirsi di un ombrello in caso di necessità. Per i prossimi giorni a Palmi, è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli più sereni e temperature stabili intorno ai +27-28°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.2° perc. +23.5° Assenti 0.9 S max 4.6 Ostro 75 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.9° perc. +23.2° Assenti 1.6 SO max 5.6 Libeccio 75 % 1016 hPa 6 poche nuvole +24.4° perc. +24.6° prob. 2 % 1.4 NNE max 4.4 Grecale 69 % 1016 hPa 9 cielo sereno +27.2° perc. +28.2° prob. 2 % 6.6 NO max 6.7 Maestrale 58 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +26.9° perc. +28.2° 0.54 mm 12.1 NO max 11.7 Maestrale 63 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.32 mm 9.2 NO max 9.6 Maestrale 63 % 1015 hPa 18 nubi sparse +24.1° perc. +24.6° prob. 30 % 6.4 NNO max 10.7 Maestrale 77 % 1016 hPa 21 nubi sparse +23.4° perc. +23.8° prob. 4 % 3.2 OSO max 6.8 Libeccio 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.