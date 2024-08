Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Palmi prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 30°C nel primo pomeriggio, con una temperatura percepita che potrà superare i 31°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 10,5km/h provenienti da direzioni variabili.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 24°C e un’umidità che si attesterà intorno al 75%. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da una lieve brezza proveniente da Nord – Nord Est, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare i 28°C.

Nel corso della giornata, il sole splenderà su Palmi senza nuvole all’orizzonte, regalando una giornata estiva con temperature piacevoli. Durante la sera, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il cielo resterà sereno e l’umidità attorno al 65%.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Palmi si prevedono condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature che si manterranno stabili attorno ai 30°C durante il giorno e intorno ai 25°C di notte. L’umidità sarà moderata, con venti leggeri che soffieranno da diverse direzioni.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Palmi sarà una giornata ideale per godersi il mare e il sole, con condizioni meteo ottimali per trascorrere del tempo all’aperto. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo a Palmi e godetevi la bella giornata che vi attende!

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° Assenti 1.5 SE max 6.2 Scirocco 74 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24.4° Assenti 2.9 E max 6.8 Levante 75 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28° Assenti 1.3 NNE max 3.4 Grecale 59 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +30.9° Assenti 7.1 NO max 7.2 Maestrale 54 % 1014 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +31.8° Assenti 10.5 NNO max 10.2 Maestrale 55 % 1014 hPa 15 cielo sereno +29.3° perc. +31° Assenti 7.9 NNO max 7.8 Maestrale 56 % 1013 hPa 18 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 1.4 N max 5.7 Tramontana 68 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 0.3 NO max 4.5 Maestrale 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:50

