Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per domani sabato 31 agosto

Le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Palo del Colle indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con solo qualche nuvola prevista in serata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 30,5km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà fino a +31,2°C. La brezza vivace proveniente da Nord contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno e le temperature si manterranno intorno ai +31°C. Il vento proveniente da Nord sarà moderato, con raffiche fino a 26,4km/h.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con poche nuvole sparse e le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +28°C. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà ancora presente, ma con intensità minore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Palo del Colle prevedono una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima caldo e asciutto.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.7° perc. +27° prob. 15 % 15.7 ONO max 30.1 Maestrale 48 % 1013 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +25.9° prob. 11 % 14.1 ONO max 22.5 Maestrale 51 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +28.3° prob. 9 % 15.8 ONO max 22.2 Maestrale 41 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +30.8° prob. 3 % 17 N max 23.9 Tramontana 37 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +30.6° Assenti 18.1 N max 26.4 Tramontana 36 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.7° perc. +30° Assenti 13.9 N max 20.4 Tramontana 35 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28.6° perc. +28.5° Assenti 12.7 N max 24.4 Tramontana 43 % 1014 hPa 22 poche nuvole +28.6° perc. +28.1° Assenti 10 ONO max 23.7 Maestrale 39 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:23

