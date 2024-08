Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Palo del Colle si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 55-59% e temperature che si aggireranno intorno ai 23-24°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità compresa tra i 6,6 e i 10,1 km/h.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le nubi sparse saranno comunque presenti con una probabilità di pioggia intorno al 7%. Le temperature aumenteranno, con valori che potranno superare i 27°C e una percezione di caldo che si attesterà intorno ai 28°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord con una velocità tra gli 8,9 e gli 11,6 km/h.

Nel pomeriggio le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 49% e l’83%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-28°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando al 17%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h.

In serata le nubi sparse saranno ancora presenti, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 7-11%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C e il vento sarà più leggero, con velocità comprese tra i 5,7 e i 10,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Palo del Colle indicano una giornata con condizioni variabili, con possibili precipitazioni leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 28°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.2° perc. +23.5° prob. 32 % 8.5 NNO max 12.5 Maestrale 72 % 1009 hPa 4 nubi sparse +22.6° perc. +23° prob. 26 % 9.3 NO max 12.2 Maestrale 78 % 1009 hPa 7 cielo coperto +24.1° perc. +24.4° Assenti 6.6 NNO max 7.1 Maestrale 71 % 1010 hPa 10 nubi sparse +27° perc. +27.8° prob. 7 % 11.1 N max 8.2 Tramontana 57 % 1010 hPa 13 nubi sparse +28.2° perc. +28.9° prob. 1 % 16.7 NNE max 13 Grecale 52 % 1009 hPa 16 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 17 % 14.4 N max 14.9 Tramontana 60 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +24.6° perc. +24.9° 0.32 mm 10.1 N max 12.3 Tramontana 70 % 1010 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° prob. 25 % 7.1 NO max 9.5 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:40

