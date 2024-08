Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palo del Colle indicano un Venerdì con cielo sereno al mattino, ma nuvolosità in aumento nel pomeriggio, con temperature che raggiungeranno i +35,2°C. Il Sabato il cielo si coprirà ulteriormente, portando piogge moderate nel pomeriggio e temperature in calo. La Domenica sarà caratterizzata da piogge leggere e una copertura nuvolosa completa, con temperature massime intorno ai +34,5°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le dovute precauzioni.

Venerdì 16 Agosto

Nel corso della notte a Palo del Colle il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,6°C, con una percezione di +30°C. Il vento soffierà a 8,7km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +34,1°C, con una percezione di +34°C. Il vento sarà a 9,6km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7,6km/h. L’umidità si attesterà al 33% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà, diventando nuvoloso al 100%. Le temperature massime saranno di +35,2°C, con una percezione di +35,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità, soffiando a 16,6km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 13,8km/h. L’umidità salirà al 35% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata le condizioni rimarranno simili, con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +33,9°C, con una percezione di +34,8°C. Il vento soffierà a 17,7km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 18,5km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Sabato 17 Agosto

Nella notte a Palo del Colle il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura al 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,8°C, con una percezione di +30,8°C. Il vento sarà a 5,5km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 7,5km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo si coprirà ulteriormente, diventando nuvoloso al 85%. Le temperature massime saranno di +34°C, con una percezione di +34,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità, soffiando a 10,4km/h da Nord, con raffiche fino a 10,7km/h. L’umidità salirà al 35% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio inizierà a piovere moderatamente, con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature scenderanno a +27,6°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento aumenterà notevolmente la sua intensità, arrivando a 30,5km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 38,1km/h. L’umidità salirà al 57% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

In serata le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con piogge leggere e una copertura nuvolosa al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di +28,3°C. Il vento soffierà a 17,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 26,5km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Domenica 18 Agosto

Nel corso della notte a Palo del Colle il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura al 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di +27,6°C. Il vento sarà a 6,8km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 10,5km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +32,3°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento sarà a 2,5km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 9km/h. L’umidità si attesterà al 34% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà, diventando nuvoloso al 100%. Le temperature massime saranno di +34,5°C, con una percezione di +35,2°C. Il vento soffierà a 16,6km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 14,1km/h. L’umidità salirà al 36% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con piogge leggere e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,6°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà a 12km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 19,9km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica si attesterà a 1006hPa.

In conclusione, il fine settimana a Palo del Colle si preannuncia variabile, con un sabato caratterizzato da piogge moderate e un domenica con piogge leggere. Le temperature massime saranno elevate, con valori che potranno superare i +35°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di adottare le dovute precauzioni.

