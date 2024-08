Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Parabiago mostrano una giornata caratterizzata da nubi sparse e possibili piogge leggere. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, con probabilità di precipitazioni che aumenteranno nel corso delle ore.

Durante la notte, le nubi sparse saranno presenti con una probabilità del 32% di precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Est.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 39%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +27,8°C verso le ore centrali della mattinata. La probabilità di piogge rimarrà bassa, con una leggera brezza che soffierà da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una probabilità del 62% di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 36%, con possibilità di piogge leggere. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli intorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est potrà portare a piogge leggere nel corso della serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Parabiago indicano una giornata con nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi intorno ai +30°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alla possibilità di precipitazioni nel corso della giornata. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo a Parabiago nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.3° perc. +22.7° 0.36 mm 8.9 ENE max 26 Grecale 79 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.4° perc. +21.8° prob. 50 % 5.8 NNE max 9.9 Grecale 83 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 30 % 3.3 N max 5.7 Tramontana 79 % 1014 hPa 9 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 12 % 8.6 ESE max 12.1 Scirocco 57 % 1014 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +30.2° prob. 12 % 7.4 SE max 7.1 Scirocco 46 % 1013 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +31.1° prob. 19 % 7.7 SSE max 6.4 Scirocco 42 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +28.6° prob. 23 % 4.9 SSO max 8.2 Libeccio 58 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +25° perc. +25.3° 0.14 mm 4.5 NNE max 5.7 Grecale 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:15

