Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Parabiago si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature oscilleranno tra i +21,2°C e i +30,4°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 44%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai +31,9°C, con una lieve diminuzione della velocità del vento. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e nessuna nuvola in vista. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +23,6°C. Il vento soffierà a una velocità moderata proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Parabiago per Mercoledì 28 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire variazioni minime. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.1 mm 5.7 NNE max 6.7 Grecale 74 % 1018 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +20.9° prob. 18 % 4.5 NNO max 6.6 Maestrale 77 % 1017 hPa 6 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° prob. 9 % 4.3 NNO max 7 Maestrale 74 % 1018 hPa 9 cielo sereno +27.2° perc. +27.8° Assenti 1.5 ONO max 2.8 Maestrale 52 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +31.2° Assenti 3.2 S max 3.7 Ostro 41 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +31.2° prob. 1 % 3.7 SSO max 3.1 Libeccio 36 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +27.8° prob. 1 % 5 SO max 9.7 Libeccio 56 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° prob. 5 % 6.2 NO max 9 Maestrale 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.