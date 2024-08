Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Parabiago mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 98%, temperature che si aggirano sui +25,6°C con una percezione di +25,8°C e una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 76%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C con una percezione di +30,5°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 6,5km/h, con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 47% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature massime saranno di +32°C con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud, con un’umidità che si attesterà intorno al 43% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Parabiago per Venerdì 23 Agosto indicano una giornata con un iniziale cielo coperto che si schiarirà nel corso della giornata, portando a condizioni di sereno nel pomeriggio e sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una percezione di +32,8°C. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni leggere previste durante la serata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.66 mm 6 NE max 13.9 Grecale 85 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.8° perc. +22.3° prob. 43 % 4.5 NNE max 7.7 Grecale 86 % 1014 hPa 6 cielo coperto +22.1° perc. +22.5° prob. 25 % 2.9 ENE max 7.3 Grecale 82 % 1015 hPa 9 cielo coperto +25.6° perc. +25.8° prob. 12 % 4.2 ESE max 7.4 Scirocco 61 % 1016 hPa 12 nubi sparse +30.8° perc. +31.6° prob. 24 % 7.6 SSE max 7.4 Scirocco 46 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +32.6° prob. 25 % 7.9 S max 5.9 Ostro 42 % 1013 hPa 18 poche nuvole +28.2° perc. +29.2° prob. 24 % 3 SO max 6.4 Libeccio 55 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +25.6° perc. +25.9° 0.11 mm 4.3 NO max 6 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:13

