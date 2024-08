Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Parma si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che varia dal 49% al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,6km/h.

Man mano che la mattina avanza, la situazione migliorerà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 21%. Le temperature saliranno fino a toccare i +27,5°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo che arriverà a +29°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio il cielo si libererà completamente, regalando a Parma un bel cielo sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori intorno ai +32°C. Il vento sarà ancora presente, ma non influenzerà le condizioni climatiche in modo significativo.

In serata, il bel tempo continuerà con un cielo sereno e una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai +24°C, ideali per trascorrere una serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Parma indicano una giornata inizialmente instabile, con piogge leggere e moderate al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, culminando in un pomeriggio soleggiato e caldo. Le temperature si manterranno gradevoli, con un clima ideale per godersi le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Parma

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +22.2° 0.65 mm 7.3 E max 16.6 Levante 92 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +21.1° perc. +21.8° 0.31 mm 5.5 ESE max 11.2 Scirocco 95 % 1007 hPa 6 cielo coperto +22.6° perc. +23.2° prob. 75 % 5 NE max 6.7 Grecale 89 % 1008 hPa 9 poche nuvole +27.5° perc. +29° prob. 25 % 7.3 NE max 7.1 Grecale 63 % 1009 hPa 12 poche nuvole +31.4° perc. +32.6° prob. 25 % 8.7 NNE max 7.2 Grecale 47 % 1008 hPa 15 cielo sereno +32.3° perc. +33.3° prob. 31 % 12.2 NNE max 9.2 Grecale 43 % 1006 hPa 18 cielo sereno +28.3° perc. +30° prob. 21 % 9.6 NE max 14.5 Grecale 60 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +25° prob. 18 % 7.1 SE max 12.1 Scirocco 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:38

