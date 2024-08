Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Venerdì 2 Agosto a Parma si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento durante la mattina e il pomeriggio. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente da diverse direzioni, con velocità comprese tra i 2,5 e i 3,3 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i +33°C nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest. Durante la sera, le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare leggermente, con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque gradevoli, intorno ai +23°C.

Le previsioni del tempo per Venerdì 2 Agosto a Parma indicano quindi una giornata all’insegna del sole e del caldo, con possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano piogge.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno al bel tempo e alle temperature estive. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° prob. 53 % 2.7 SSE max 6 Scirocco 64 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.5° prob. 26 % 2.8 SO max 3.6 Libeccio 70 % 1009 hPa 6 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° prob. 17 % 3.2 NO max 4.1 Maestrale 66 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28.3° perc. +29.7° prob. 14 % 6.3 NNO max 3.9 Maestrale 59 % 1009 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +34° prob. 8 % 10.1 NNO max 7.3 Maestrale 48 % 1008 hPa 15 cielo sereno +33° perc. +34.9° prob. 21 % 10.6 NNO max 8.6 Maestrale 45 % 1006 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +31.6° prob. 30 % 10.8 NNE max 16.3 Grecale 63 % 1006 hPa 21 pioggia moderata +23.7° perc. +24.4° 1.33 mm 4 SSE max 6.2 Scirocco 84 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:39

