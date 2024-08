Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Parma si prospetta una giornata con variazioni climatiche significative. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno e una temperatura che si aggira intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento della temperatura fino a raggiungere i 30°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà gradualmente, arrivando al 27% verso le 11:00. L’umidità si attesterà intorno al 46% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo per buona parte del pomeriggio. La temperatura massima sarà di 32,3°C con una umidità del 41% e una pressione atmosferica di 1010hPa. La probabilità di precipitazioni raggiungerà il 33%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà, arrivando al 90% intorno alle 19:00, con un cielo coperto e una temperatura di 25,6°C. Il vento soffierà con una velocità di 17,6km/h proveniente da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Parma indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali precipitazioni nel pomeriggio. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parma per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 5.8 SO max 6 Libeccio 74 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 6.4 OSO max 6.7 Libeccio 77 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.8° perc. +23° Assenti 7.3 ONO max 11.3 Maestrale 72 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +28.9° prob. 9 % 9 NNO max 8.3 Maestrale 56 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.6° perc. +32.2° prob. 28 % 7.7 N max 5.8 Tramontana 43 % 1011 hPa 15 nubi sparse +31.5° perc. +32° prob. 42 % 5.5 NNE max 6.8 Grecale 42 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +28.2° prob. 48 % 13.8 E max 25.5 Levante 58 % 1011 hPa 21 nubi sparse +23.5° perc. +23.9° prob. 9 % 10.4 ESE max 21.6 Scirocco 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:10

