Previsioni Meteo Partinico: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

Le previsioni meteo a Partinico per Lunedì 12 Agosto prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che potrebbero superare i +30°C. Il vento sarà leggero, con una velocità compresa tra i 7km/h e gli 8,7km/h proveniente da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 15,1km/h sempre provenienti da Nord.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra i +27°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio.

In base alla situazione attesa per Lunedì 12 Agosto, possiamo concludere che a Partinico il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo per i prossimi giorni dovrebbero rimanere stabili, con temperature che potrebbero mantenere valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Partinico

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.7 SE max 4.6 Scirocco 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 2 SSO max 2.3 Libeccio 61 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +29.7° Assenti 4.5 N max 4.1 Tramontana 49 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +32.1° Assenti 10.1 N max 8 Tramontana 41 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.6° perc. +33.2° Assenti 16.3 N max 15.1 Tramontana 40 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +31.7° Assenti 12.3 N max 12.3 Tramontana 46 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +28.9° Assenti 3.5 NNE max 6.2 Grecale 60 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +28° Assenti 3.1 SE max 4 Scirocco 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:01

