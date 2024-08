Previsioni Meteo Partinico: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Partinico si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un leggero aumento nel corso della mattina.

Nel dettaglio, al mattino si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 40% e temperature che oscilleranno tra i +24,9°C e i +27,2°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i +25,3°C e i +28,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità che varierà tra gli 8,9km/h e i 12,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28,3°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i +29,7°C. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,2km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 3-4%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +24,4°C e ai +25,8°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità che si attesterà tra i 6,3km/h e i 10,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Partinico indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata, quando il caldo potrebbe farsi sentire maggiormente. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Mercoledì.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.9° perc. +25.2° Assenti 10.3 NNO max 14.2 Maestrale 68 % 1012 hPa 4 nubi sparse +23.7° perc. +24.1° prob. 9 % 7.9 NNO max 10.1 Maestrale 76 % 1012 hPa 7 nubi sparse +25.8° perc. +26.2° prob. 9 % 10.3 NNO max 11.8 Maestrale 68 % 1012 hPa 10 poche nuvole +27.9° perc. +28.9° prob. 16 % 14.4 NNO max 13.2 Maestrale 57 % 1013 hPa 13 cielo sereno +28.3° perc. +29.7° prob. 7 % 17.5 NNO max 16.2 Maestrale 58 % 1012 hPa 16 cielo sereno +27.1° perc. +28.6° prob. 5 % 15.9 N max 16.6 Tramontana 64 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.9° Assenti 10.5 N max 13.2 Tramontana 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +25.2° Assenti 6.3 NNO max 8.7 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:49

