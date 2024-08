Previsioni Meteo Partinico: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Partinico indicano una settimana caratterizzata da temperature in aumento. Lunedì sarà una giornata soleggiata con una brezza leggera da Nord. Martedì sono attese piogge leggere nel pomeriggio. Mercoledì e Giovedì il cielo sarà sereno con temperature elevate. Resta aggiornato per eventuali cambiamenti.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 7,5km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +26,4°C con una brezza leggera da Nord Est. Alle 09:00 la temperatura salirà a +29,9°C con venti provenienti da Nord.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30,7°C alle 12:00. La brezza leggera da Nord accompagnerà la giornata.

Sera: Al calar del sole, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una temperatura di +26,1°C alle 21:00 e una leggera brezza da Nord Est.

Martedì 6 Agosto

Notte: La notte sarà caratterizzata da nubi sparse con una temperatura di +25,4°C e una brezza leggera da Nord.

Mattina: Il mattino inizierà con poche nuvole e una temperatura di +26,2°C alle 06:00. Alle 09:00 avremo +29,7°C con una brezza leggera da Nord.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con una probabilità del 43% alle 13:00 e una temperatura di +30°C.

Sera: Le piogge leggere continueranno, con una probabilità del 56% alle 15:00 e una temperatura di +29,2°C.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte avremo poche nuvole con una temperatura di +25,3°C e una leggera brezza da Est.

Mattina: Il mattino sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento, con +26,2°C alle 06:00 e +29,5°C alle 09:00.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30,6°C alle 13:00.

Sera: Anche al tramonto il cielo sarà sereno, con una temperatura di +26,3°C alle 19:00.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,8°C e una brezza leggera da Est – Nord Est.

Mattina: Il mattino inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, con +25,9°C alle 06:00 e +30°C alle 09:00.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +30,5°C alle 12:00.

Sera: Anche al calar del sole il cielo sarà sereno, con una temperatura di +25,6°C alle 21:00.

In base ai dati meteo forniti, la settimana a Partinico si prospetta calda e con possibili piogge leggere il Martedì. Resta aggiornato per ulteriori informazioni.

