Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Partinico promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 26°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e il vento soffierà leggero da Est – Sud Est con raffiche di vento fino a 6,6km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 31°C verso le ore 10:00. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime toccheranno i 32°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità provenendo sempre da Nord.

In serata, il cielo continuerà ad essere sereno, e le temperature si attesteranno intorno ai 27°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 11 Agosto a Partinico indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Non sono previste precipitazioni e la brezza leggera contribuirà a rendere più gradevole la permanenza all’aperto. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Partinico.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.1 ESE max 6 Scirocco 62 % 1017 hPa 4 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° Assenti 4.5 SE max 5.1 Scirocco 59 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.4° perc. +29.7° Assenti 2.6 NNO max 3.2 Maestrale 46 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +32.3° Assenti 10.4 N max 7.4 Tramontana 42 % 1017 hPa 13 cielo sereno +32.2° perc. +33.9° Assenti 16.7 N max 14.5 Tramontana 47 % 1016 hPa 16 cielo sereno +30.6° perc. +32.1° Assenti 12.2 N max 12.7 Tramontana 51 % 1015 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +29.2° Assenti 4.2 NNE max 5.9 Grecale 64 % 1015 hPa 22 cielo sereno +26.7° perc. +28° Assenti 2.8 E max 4.1 Levante 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:02

